"Це епізод, який я хочу забути. Вони поводилися зі мною гірше, ніж з ув'язненим. Я приїхав і перші півроку все було добре, починається новий сезон, а мене не включають до заявки. Я нічого не зрозумів.

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Вони так і не сказали мені, чому. Я хотів попросити в тренера пояснень, але він мені їх не надав. Я ніколи не грав за першу команду, він ніколи не ставив мене. Я не хочу думати, що це було через міркування бізнесу, але тоді принаймні все було б ясно, і я пішов би.

Ми почали грати і стали вигравати, ми їздили автобусом по сім годин, не було таких привілеїв, як у першій команді. Я не грав в основі Динамо, але я чудово провів час у дублі. Але найгірше було, коли мені сказали, що я маю прибути на тренування о 16:00, а коли я приїхав, то нікого не було. Виявляється, футболісти тренувалися об 11:00. Вони знущалися, і вони хотіли зробити все, щоб викинути мене, як собаку. Наступного дня було те саме, я приїхав, перевдягнувся і записав себе на відео", – цитує Самбрано Trome.

Нагадаємо, Самбрано належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах. "Біло-сині" продали його за 1,5 мільйона євро в Бока Хуніорс, звідки Карлоса відрахували через неналежну дисципліну. Нині футболіст захищає кольори Альянса Ліми. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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