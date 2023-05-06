"Самбрано? Я такого футболиста не помню. Если бы он играл, то я бы его запомнил. Он просто числился в Динамо, но на поле не выходил и ничем команде не помог. Он ничего не сделал для Динамо как игрок, и поэтому не заслуживает моего внимания.

"В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным": экс-легионер киевлян мечтает забыть о выступлениях в Украине

Я вообще не понимаю, как футболист, который не принес никакой пользы, может негативно высказываться в адрес своего бывшего клуба", – поделился Хацкевич в комментарии Fanday.

Напомним, Самбрано принадлежал Динамо с 2018-го по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах. "Бело-синие" продали его за 1,5 миллиона евро в Бока Хуниорс, откуда Карлоса отчислили из-за ненадлежащей дисциплины. Сейчас футболист защищает цвета Альянса Лимы. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната