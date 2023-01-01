Уго Ібарра, який очолює Бока Хуніорс, відсторонив 33-річного Карлоса Самбрано від команди. Це сталося після конфлікту тренера з футболістом, який грубо порушив дисципліну, повідомляє Infobae.

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Контракт із перуанцем був розрахований до літа 2023-го і клуб навіть розглядав можливість його продовження ще на 2 роки. Однак витівка Самбрано поставила хрест на його кар'єрі в Бока Хуніорс – через порушення дисципліни угоду з ним розірвуть достроково. Transfermarkt вже вказує Карлоса вільним агентом, але офіційного підтвердження поки немає.

Швидше за все, центрбек продовжить кар'єру на батьківщині. У його послугах зацікавлена Альянса Ліма, а контракт можуть підписати вже найближчими днями. Прийнаймні, футболіст вже перебуває у Перу, де веде перемовини з клубом.

Нагадаємо, Самбрано належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах. "Біло-сині" продали його в Бока Хуніорс за 1,5 мільйона євро.

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