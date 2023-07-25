Нападник Динамо Владислав Ванат попросив вибачення за свої недоречні висловлювання на адресу арбітрині Катерини Монзуль після гри УПЛ з Інгульцем.

"Розповім, як це було від самого початку. Це було після матчу з Інгульцем – вийшов на емоціях, молодий, гарячий, дурний. Одразу після того поїхав у гості, зрозумів, що наговорив таку дурню. Мені вже тоді було соромно.

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Хочу попросити вибачення за ці слова. Я ніякий не сексист, я поважаю та люблю жінок. Так що в мене з цим нема проблем. Перепрошую, звичайно, і хотів би закрити цю тему. Вже нема сенсу про неї говорити", – сказав Ванат в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, за сексистські висловлювання Владислав був дискваліфікований на три матчі, через що пропустив останні тури минулого сезону.

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