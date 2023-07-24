"Він – один із найперспективніших гравців у нинішньому Динамо. Я їздив дивитися його матчі, ще коли йому було 15 років. Має феноменальну ліву ногу. Він разом із Забарним грав на позиції центрального захисника. Ілля виріс і додав в антропометрії. Вівчаренко такої антропометрії не має. Він краще почувається на позиції лівого захисника. Після молодіжного Євро був інтерес до Вівчаренка. І не лише від Бернлі. Називався Порту. Скаути кількох клубів переглядали його гру та були вражені.

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Але я не думаю, що зараз Динамо готове продати свого молодого футболіста за якісь невеликі гроші. У перспективі він може коштувати як Забарний. Якщо продавати зараз, то пропозиція буде в рази менше від тієї, яка може бути в перспективі. Але для цього Вівчаренку треба показати себе у збірній України та єврокубках. Бажано у Лізі чемпіонів. Тоді ціна виросте. Динамо не хоче продавати дешево. Не думаю, що зараз Вівчаренко перейде в Бернлі. Хоча, можливо, вони запропонують потрібну суму. Все ж це клуб АПЛ, який платить багато. І тоді нерви президента Динамо не витримають", – пояснив Циганик в ефірі Циганик Live.

Додамо, що в минулому сезоні 21-річний Вівчаренко відіграв за Динамо 32 матчі, в яких оформив 3 голи і 2 асисти. Також лівий захисник був основним у молодіжній збірній України, яка нещодавно дійшла до півфіналу Євро.

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