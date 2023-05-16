"Якщо я не помиляюся, офіційний сайт Динамо вирізає слова Ваната та публікує у себе. Якби цього не було на сайті, то, можливо, нічого б і не було. Мені в Динамо підтвердили, що рішення щодо Ваната все-таки надійшло до клубу. Напевно, йдеться про три матчі (дискваліфікації – прим.). Там поки що аналізують, що робити. Я запитав, чи буде апеляція. Мені відповіли, що аналізують. У мене є два приклади того, як у такій ситуації поводяться європейські клуби.

"Вона поки на словах": Шовковський прокоментував дискваліфікацію зірки Динамо за сексистські висловлювання

2015 року під час матчу другої Бундесліги Демірбай отримав другу жовту картку від жінки-арбітра. Перед тим, як залишити поле, Демірбай сказав, що жінкам не місце у чоловічому футболі. Керівництво Фортуни одразу покарало футболіста. Окрім грошового штрафу, Демірбай мав судити матч юнацьких жіночих команд.

У 2016 році в Чехії гравець Коубек сказав, що жінкам місце на кухні, а не у футболі. А потім його партнер по команді виклав у твіттері фото лайнсмена за підписом "На кухню". Боси Спарти не чекали на рішення Федерації і призначили цих двох гравців послами жіночої Ліги чемпіонів. І обидва футболісти тренуватимуться тиждень із жіночою командою. Гравці одразу перепросили.

На місці Динамо, замість того, щоб усе це друкувати на своєму офіційному сайті, вони краще надрукували б інформацію про те, що Ванат якось покараний якимись виховними роботами", – зауважив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру УПЛ на своєму полі сенсаційно поступились Інгульцю з рахунком 0:2, а Ванат після гри заявив, що "не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки судили чоловічі ігри". Арбітринею того поєдинку була Катерина Монзуль.

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ