Нещерет, Вівчаренко чи Бражко – топ-5 вихованців Динамо, які можуть вистрілити в сезоні 2023/24
13:42 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував підбірку потенційних зірок київського Динамо.
Київське Динамо завершило австрійські збори в рамках підготовки до нового сезону. Уже 30-го липня столичний клуб зіграє свій перший офіційний матч – в рамках УПЛ домашнє протистояння із Минаєм.
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"Футбол 24" спробував визначити 5-ку гравців Динамо, які у новому сезоні мають шанс засвітитися. Детальніше дивіться на YouTube каналі "Футбол24".
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