Нападающий Динамо Владислав Ванат принес извинения за свои неуместные высказывания в сторону арбитра Екатерины Монзуль после матча УПЛ с Ингульцем.

"Расскажу, как это было с самого начала. Это было после матча с Ингульцом – вышел на эмоциях, молодой, горячий, глупый. Сразу после того поехал в гости, понял, что наговорил такую глупость. Мне уже тогда было стыдно.

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Хочу извиниться за эти слова. Я не сексист, я уважаю и люблю женщин. Так что у меня с этим нет проблем. Извиняюсь, конечно, и хотел бы закрыть эту тему. Уже нет смысла о нем говорить", – сказал Ванат в интервью Sport Arena.

Напомним, за сексистские высказывания Владислав был дисквалифицирован на три матча, из-за чего пропустил концовку в прошлом сезоне.

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