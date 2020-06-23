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"Я підвів команду, але те, що було потім...": Богданов вражений суддівством у матчі з Динамо

08:27 - Читать на русском
"Я підвів команду, але те, що було потім...": Богданов вражений суддівством у матчі з Динамо
Андрій Богданов / ФК Колос

Півзахисник Колоса Андрій Богданов прокоментував поразку своєї команди від Динамо у матчі 27-го туру УПЛ (1:2).

64’ Віктор Циганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирило Петров 64’
Арні Вільх'яльмссон 69’
64’ Кирило Петров
64’ Віктор Циганков
69’ Арні Вільх'яльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не знаю, як коментувати цю гру. Зрозуміло, що результат для нас негативний, я підвів команду, не забив пенальті. Але те, що було потім... Я шокований.

"Це мафія. Вони там вшістьох окупували VAR і один одного змінюють": Костишин знищив арбітрів матчу Динамо – Колос

Ставити такі пенальті... Нехай розбирається комітет. Де Пена каже, що його тягнули за футболку? Та нічого його не тягнули. Там попереду був Єфремов. А де Пена падає позаду. Цікаво, що скажуть експерти. У нас було вилучення, пенальті... І так з усіма лідерами. Ми виходимо грати і хочемо, щоб все було чесно і коректно. А виходить, що арбітр 10 хвилин дивиться повтор на Вербічі, який сам сказав, що пенальті не було. Хочеться, щоб була рівна гра, ми намагалися, боролися, а потім якийсь пенальті все перекреслив", – сказав Богданов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан. Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

Динамо – Колос: VAR'яти шоу в УПЛ – 3 очки, за які соромно навіть переможцям, злива пенальті та сумнівне вилучення

blog_ava
Динамо – Колос: Де Пена шокований суддівством Бойка
06:00
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Теги
Динамо - Колос Динамо Динамо Колос Колос Євген Євген Єфремов Карлос Карлос Де Пена Арбітри Відеоновини Андрій Андрій Богданов
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