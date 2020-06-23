"Я підвів команду, але те, що було потім...": Богданов вражений суддівством у матчі з Динамо

Півзахисник Колоса Андрій Богданов прокоментував поразку своєї команди від Динамо у матчі 27-го туру УПЛ (1:2).

"Не знаю, як коментувати цю гру. Зрозуміло, що результат для нас негативний, я підвів команду, не забив пенальті. Але те, що було потім... Я шокований.

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Ставити такі пенальті... Нехай розбирається комітет. Де Пена каже, що його тягнули за футболку? Та нічого його не тягнули. Там попереду був Єфремов. А де Пена падає позаду. Цікаво, що скажуть експерти. У нас було вилучення, пенальті... І так з усіма лідерами. Ми виходимо грати і хочемо, щоб все було чесно і коректно. А виходить, що арбітр 10 хвилин дивиться повтор на Вербічі, який сам сказав, що пенальті не було. Хочеться, щоб була рівна гра, ми намагалися, боролися, а потім якийсь пенальті все перекреслив", – сказав Богданов у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан. Після 27-ми турів УПЛ Динамо розташувалось на другій сходинці, випереджаючи Зорю на три очки, Колос – 6-й.

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