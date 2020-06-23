"Я подвел команду, но то, что было потом ...": Богданов поражен судейством в матче с Динамо

Полузащитник Колоса Андрей Богданов прокомментировал поражение своей команды от Динамо в матче 27-го тура УПЛ (1:2).

"Не знаю, как комментировать эту игру. Понятно, что результат для нас негативный, я подвел команду, не забил пенальти. Но то, что было потом... Я в шоке.

"Это мафия. Они там вшестером оккупировали VAR и друг друга меняют": Костышин уничтожил арбитров матча Динамо – Колос

Ставить такие пенальти... Пусть разбирается комитет. Де Пена говорит, что его тянули за футболку? Да ничего его не тянули. Там впереди был Ефремов. А Де Пена падает сзади. Интересно, что скажут эксперты. У нас было удаление, пенальти... И так со всеми лидерами. Мы выходим играть и хотим, чтобы все было честно и корректно. А получается, что арбитр 10 минут смотрит повтор на Вербиче, который сам сказал, что пенальти не было. Хочется, чтобы была равная игра, мы старались, боролись, а потом какой-то пенальти все перечеркнул", – сказал Богданов в комментарии FootballHub.

Напомним, все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан. После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

Динамо – Колос: VARьяты шоу в УПЛ – 3 очка, за которые стыдно даже победителям, ливень пенальти и сомнительное удаление