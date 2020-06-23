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"Я подвел команду, но то, что было потом ...": Богданов поражен судейством в матче с Динамо

08:27 - Читати українською
"Я подвел команду, но то, что было потом ...": Богданов поражен судейством в матче с Динамо
Андрей Богданов / ФК Колос

Полузащитник Колоса Андрей Богданов прокомментировал поражение своей команды от Динамо в матче 27-го тура УПЛ (1:2).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не знаю, как комментировать эту игру. Понятно, что результат для нас негативный, я подвел команду, не забил пенальти. Но то, что было потом... Я в шоке.

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Ставить такие пенальти... Пусть разбирается комитет. Де Пена говорит, что его тянули за футболку? Да ничего его не тянули. Там впереди был Ефремов. А Де Пена падает сзади. Интересно, что скажут эксперты. У нас было удаление, пенальти... И так со всеми лидерами. Мы выходим играть и хотим, чтобы все было честно и корректно. А получается, что арбитр 10 минут смотрит повтор на Вербиче, который сам сказал, что пенальти не было. Хочется, чтобы была равная игра, мы старались, боролись, а потом какой-то пенальти все перечеркнул", – сказал Богданов в комментарии FootballHub.

Напомним, все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан. После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – 6-й.

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Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Колос Колос Евгений Евгений Ефремов Карлос Карлос Де Пена Арбитры Видеоновости Андрей Андрей Богданов
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