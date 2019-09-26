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"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів

09:28 887 Читать на русском
"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів
Ліонель Мессі – найкращий футболіст за версією ФІФА

Черговий скандал назріває навколо голосування за найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за нападника Барселони Ліонеля Мессі при виборі найкращого гравця світу за версією ФІФА.

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Раніше ФІФА опублікувала результати голосування, де у звіті зазначено, що Баррера поставив на 1-е місце Мессі, на 2-е – форварда Ліверпуля Садьйо Мане, а на 3-е – нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Я не голосував за Мессі у премії The Best", – наводить слова Баррери El Chiringuito.

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Нагадаємо, нагородження The Best FIFA Football Awards 2019 відбулась 23 вересня в Мілані. У номінації премії The Best переможцем став Мессі. Друге місце посів захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, третім став Роналду.

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Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане ФІФА
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