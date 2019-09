"Я не голосував за Мессі", – капітан збірної Нікарагуа викрив ФІФА у фальсифікації голосів

Черговий скандал назріває навколо голосування за найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за нападника Барселони Ліонеля Мессі при виборі найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Мессі став найкращим гравцем 2019 року за версією ФІФА

Раніше ФІФА опублікувала результати голосування, де у звіті зазначено, що Баррера поставив на 1-е місце Мессі, на 2-е – форварда Ліверпуля Садьйо Мане, а на 3-е – нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Я не голосував за Мессі у премії The Best", – наводить слова Баррери El Chiringuito.

FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року

Нагадаємо, нагородження The Best FIFA Football Awards 2019 відбулась 23 вересня в Мілані. У номінації премії The Best переможцем став Мессі. Друге місце посів захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк, третім став Роналду.

FIFA The Best-2019 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України