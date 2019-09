"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов

Очередной скандал назревает вокруг голосования за лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего Барселоны Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Месси стал лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА

Ранее ФИФА опубликовала результаты голосования, где в отчете указано, что Баррера поставил на первое место Месси, на второе – форварда Ливерпуля Садьйо Мане, а на 3-е – нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

"Я не голосовал за Месси в премии The Best", – приводит слова Барреры El Chiringuito.

FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года

Напомним, награждение The Best FIFA Football Awards 2019 состоялось 23 сентября в Милане. В номинации премии The Best победителем стал Месси. Второе место занял защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, третьим стал Роналду.

FIFA The Best-2019 – за кого голосовали Шевченко и Пятов как представители Украины