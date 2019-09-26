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"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов

09:28 71 Читати українською
"Я не голосовал за Месси", – капитан сборной Никарагуа разоблачил ФИФА в фальсификации голосов
Лионель Месси – лучший футболист по версии ФИФА

Очередной скандал назревает вокруг голосования за лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего Барселоны Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

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Ранее ФИФА опубликовала результаты голосования, где в отчете указано, что Баррера поставил на первое место Месси, на второе – форварда Ливерпуля Садьйо Мане, а на 3-е – нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

"Я не голосовал за Месси в премии The Best", – приводит слова Барреры El Chiringuito.

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Напомним, награждение The Best FIFA Football Awards 2019 состоялось 23 сентября в Милане. В номинации премии The Best победителем стал Месси. Второе место занял защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, третьим стал Роналду.

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Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Садио Мане Садио Мане ФИФА
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