FIFA The Best-2019 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України

Стало відомо, за кого проголосували Андрій Шевченко, Андрій Пятов та Артем Франков від української делегації при виборі найкращого гравця та тренера року FIFA The Best-2019.

Шевченко та Пятов представляли Україну на голосуванні FIFA The Best-2019 у статусі тренера та капітана "жовто-синіх". Журналіст Артем Франков обирав найкращого гравця 2019 року від імені українських ЗМІ, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Результати голосування вийшли такими:

Шевченко: Мохамед Салах, Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі.

Пятов: Вірджил ван Дейк, Френкі де Йонг, Мохамед Салах.

Франков: Вірджил ван Дейк, Еден Азар, Мохамед Салах.

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А от в голосуванні за найкращого тренера 2019 року українська делегація одностайно обрала Юргена Клоппа:

Шевченко: Юрген Клопп, Хосеп Гвардіола, Фернанду Сантуш.

Пятов: Юрген Клопп, Хосеп Гвардіола, Ерік тен Хаг.

Франков: Юрген Клопп, Ерік тен Хаг, Маурісіо Почеттіно.

Відзначимо, що в підсумку нагороду FIFA The Best-2019 здобув Ліонель Мессі. Друге та третє місця посіли Вірджил ван Дейк та Кріштіану Роналду відповідно.