toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

FIFA The Best-2019 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України

10:06 707 Читать на русском
FIFA The Best-2019 – за кого голосували Шевченко та Пятов як представники України
Андрій Шевченко / УАФ

Стало відомо, за кого проголосували Андрій Шевченко, Андрій Пятов та Артем Франков від української делегації при виборі найкращого гравця та тренера року FIFA The Best-2019.

Шевченко та Пятов представляли Україну на голосуванні FIFA The Best-2019 у статусі тренера та капітана "жовто-синіх". Журналіст Артем Франков обирав найкращого гравця 2019 року від імені українських ЗМІ, інформує офіційний сайт ФІФА.

Роналду не обрав Мессі та ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця

Результати голосування вийшли такими:

Шевченко: Мохамед Салах, Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі.

Пятов: Вірджил ван Дейк, Френкі де Йонг, Мохамед Салах.

Франков: Вірджил ван Дейк, Еден Азар, Мохамед Салах.

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

А от в голосуванні за найкращого тренера 2019 року українська делегація одностайно обрала Юргена Клоппа:

Шевченко: Юрген Клопп, Хосеп Гвардіола, Фернанду Сантуш.

Пятов: Юрген Клопп, Хосеп Гвардіола, Ерік тен Хаг.

Франков: Юрген Клопп, Ерік тен Хаг, Маурісіо Почеттіно.

Відзначимо, що в підсумку нагороду FIFA The Best-2019 здобув Ліонель Мессі. Друге та третє місця посіли Вірджил ван Дейк та Кріштіану Роналду відповідно.

blog_ava
Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших
00:54
1285
Теги
ФІФА Андрій Шевченко Андрій Шевченко Артем Франков Гравець року ФІФА Світ Андрій Пятов Андрій Пятов Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
23
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук