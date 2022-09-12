Головний тренер "містян" Олег Дулуб поділився емоціями після матчу з киянами (0:1) у 4-му турі УПЛ.

"На мій погляд, нам не вистачило бажання. Гол Буяльського – індивідуальна помилка.

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Вертикальна передача в опорну зону Динамо, де грають гравці збірної України, – це взагалі дитяча помилка. На мій погляд, ми грали проти однієї з найкращих команд України, незважаючи на їхню кризу.

Питання до арбітрів? Давайте я не буду коментувати рішення суддівських бригад. Є спеціально навчені люди, нехай вони й коментують", – цитує Дулуба Спортивка.

Нагадаємо, Львів мінімально програв Динамо і з одним очком опустився на чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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