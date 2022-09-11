Динамо – Львів – 1:0 – відео гола і огляд першої перемоги киян в УПЛ – жахлива серія позаду
Команда Мірчі Луческу перервала 5-матчеву програшну серію, здолавши Львів у 4-му турі УПЛ. Дивіться відео гола і огляд матчу.
До поєдинку проти команди Олега Дулуба Динамо підходило з нулем очок у чемпіонаті та з 5-матчевою серією поразок у всіх турнірах. Відповідно, "біло-синім" відступати було вже нікуди.
Динамо обіграло Львів у матчі УПЛ – старі герої помінялися місцями і перервали історичну серію поразок киян
Кияни повели в рахунку на 33-й хвилині. Микита Бурда перехопленням розпочав швидку атаку гостей, яка завершилася прострілом Циганкова і влучним ударом Віталія Буяльського в один дотик повз Ільющенкова.
Цей гол виявився єдиним у поєдинку на Арені Львів. Підопічні Мірчі Луческу набрали перші очки в УПЛ 2022/23. Динамо піднялося на 10 місце, "леви" з одним балом на 13-й позиції. Наступний поєдинок кияни зіграють 15 вересня проти АЕКа з Ларнаки в рамках Ліги Європи. Гра пройде у Кракові.