До поєдинку проти команди Олега Дулуба Динамо підходило з нулем очок у чемпіонаті та з 5-матчевою серією поразок у всіх турнірах. Відповідно, "біло-синім" відступати було вже нікуди.

Динамо обіграло Львів у матчі УПЛ – старі герої помінялися місцями і перервали історичну серію поразок киян

Кияни повели в рахунку на 33-й хвилині. Микита Бурда перехопленням розпочав швидку атаку гостей, яка завершилася прострілом Циганкова і влучним ударом Віталія Буяльського в один дотик повз Ільющенкова.

Цей гол виявився єдиним у поєдинку на Арені Львів. Підопічні Мірчі Луческу набрали перші очки в УПЛ 2022/23. Динамо піднялося на 10 місце, "леви" з одним балом на 13-й позиції. Наступний поєдинок кияни зіграють 15 вересня проти АЕКа з Ларнаки в рамках Ліги Європи. Гра пройде у Кракові.