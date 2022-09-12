Главный тренер "горожан" Олег Дулуб поделился эмоциями после матча с киевлянами (0:1) в 4-м туре УПЛ.

"На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка.

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Вертикальная передача в опорную зону Динамо, где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис.

Вопрос к арбитрам? Давайте я не буду комментировать решения судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют", – цитирует Дулуба Спортивка.

Напомним, Львов минимально проиграл Динамо и с одним очком опустился на четырнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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