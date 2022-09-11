Команда Луческу вперше в історії програла 5 поспіль поєдинків у всіх турнірах, тож прагнула набрати перші очки в УПЛ 2022/23 і вибратися з незвичного для себе останнього місця. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартував о 17:00. Суперник підходив для реабілітації. Київський клуб обігрував муніципалів 10 разів, а втрачав очки лише вдома у 2018-му, коли програв ще з Хацкевичем. Львів'яни набрали тільки 2 бали за попередні 4 офіційні поєдинки, почавши безвиграшну серію ще в минулому чемпіонаті. На перший удар у цій грі довелося чекати до 15 хвилини. Динамівці швидко розіграли штрафний, Циганков націлено подав, Бурда пробив над поперечиною метрів з 10. Львів'яни відповіли відчайдушною спробою здалеку – круглий після блоку захисників спокійно прилетів у руки Бойку, який підміняє травмованого Бущана.

Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу – Луческу змінив половину складу

Гармаш не без допомоги фартового рикошету ефектним галопом пробіг через двох суперників зі своєї половини до чужого штрафного. У Динамо була більшість в атаці, відкривалися перспективи перед оголеним захистом суперника, але Денис занадто повірив у свій геній і віддав не найкращий пас у цій ситуації, тому його легко перехопили. Кілька цікавих переведень на протилежний фланг від Кабаєва, але розвинути ці задуми не вдається. Загалом же правий фланг киян сьогодні настільки домінує в активності, що туди зміщується навіть центрфорвард, якого вимушено грає Гармаш.

Тайм, сповнений страждань. Незадоволений Луческу. Вівчаренко і Бурда за якусь хвилину двічі у простих ситуаціях помиляються в передачах. Та ось перша осмислена комбінація і прем'єрне влучання у площину воріт – відразу гол. На 33 хвилині Бурда зіграв на випередження в центрі поля. Сидорчук миттєво перевів уперед. Гармаш цього разу не мудрував, а віддав у темп праворуч. Циганков з напівфлангу без перешкод покотив, Буяльський ідеально витримав офсайдну лінію і в дотик майстерно завершив зусилля партнерів.

Кияни грали дуже економно, намагаючись не ризикувати зайвий раз. Після гола Буяльського за 30 хвилин глядачі побачили лишень 1 удар. Львів традиційно здалеку намагався знайти хоч якусь шпарину – Бойко знову не відчув проблем. На 61-й Тимчика з Вівчаренком замінили Караваєв і Кендзьора. Саме Олександр пробивав на підбиранні після проходу Кабаєва. Спрацював блок захисників. Усе той же Кабаєв, один із найактивніших після перерви, потужно і прицільно вистрілив метрів з 25, Ільющенков упорався не без проблем.

Стрімка атака Динамо після спільного відбирання Дубінчака і Сидорчука. Буяльський і Циганков закрутили карусель... на лівому фланзі, Гармаш скинув головою, а удар Кабаєва метрів з 10 встигли заблокувати захисники. Майже з тієї ж позиції пробивав Буяльський, але цього разу підвела техніка виконання. Циганков розіграв стандарт, Караваєв прострілив – усе було на рівні в цій атаці аж до останнього мазка. Кабаєв ще раз прибрав фінтом захисника і пробив з дальньої відстані, набиваючи статистику сейвів Ільющенкову.

Непогано розігрували кияни після того, як підловили суперників на помилці біля їхнього штрафного. Ванат, який замінив Гармаша, грубо врізався у голкіпера Львова. Страждає Ільющенков, якому знадобилася заморозка плеча, жовта для молодого динамівця. Луческу експресивно на щось реагує в останні секунди зустрічі, хоча спокій його команди в цій грі такий суперник просто не здатен перервати.

Досить нервово вибиває Бойко, але львів'яни зовсім не здатні скористатися цим підбиранням на чужій половині, адже надійно страхують польові гравці Динамо, а самим номінальним гостям не вистачає майстерності та розуміння, як наблизитись до воріт. Буяльський приніс перемогу з пасу Циганкова. У четвер проти Фенера Віктор відзначався після асисту Віталія. Герої Динамо знову ті самі, тільки ролі інші. Динамо набирає 3 очки і виходить на 10 місце. Львів з 1 балом за 3 тури залишається у зоні вильоту.

Колос переміг Металіст і вирвався на перше місце в УПЛ