Представники клубів УПЛ продовжують дискусії щодо створення єдиного телепулу. Напередодні у боротьбу за право транслювати матчі чемпіонату України втрутився несподіваний претендент – телеканал XSPORT, за яким стоїть колишній віце-президент Шахтаря Борис Колесніков.

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Що ж пропонує новий гравець? Довгострокове партнерство за схемою 3+2, покриття витрат на організацію зйомки та підготовку до трансляції футбольних матчів, безкоштовну трансляцію матчів першого кола УПЛ на цифровому ефірному каналі XSPORT і через кабельних операторів та YouTube, і платний показ другої частини чемпіонату через ОТТ-платформу. Доходи від продажів матчів на ОТТ-платформі будуть розподілені з клубами у певній пропорції.

Під час трансляції матчів планується задіяти 8-10 HD-камер, 2-3 довгофокусних об'єктиви, 8 постів повторів, повну сумісність з системою VAR, динамічне титрування та коментаторську позицію. Протягом чемпіонату планується поступове введення флеш-інтерв’ю, щотижневої підсумкової програми та післяматчевих прес-конференцій. Клуби зможуть викладати хайлайти матчів на власних ресурсах через 6 годин після завершення матчу та використовувати уривки відео матчів у власних соцмережах.

XSPORT залишає за собою право пошуку спонсорів, рекламодавців та подальший продаж рекламних місць перед початком, у перерві та після матчу. Планується продавати не підписку на сервіс, а "квиток" на матч – глядач платить за перегляд конкретного матчу, або купує "абонемент" на матчі обраної команди. Це дозволить застосовувати специфічний digital-маркетинг для кожного матчу, а саме продавати "квитки" цільовій аудиторії.

Нагадаємо, минулого сезону клуби УПЛ так і не змогли домовитись про єдиний телепул – частину матчів показувала Setanta (яка, в результаті, розірвала співпрацю з УПЛ), а частину транслювала "1+1 media".

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