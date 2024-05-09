Уніон виграв Кубок Бельгії вперше за 89 років – у фіналі був переможений екс-суперник Шахтаря по ЛЧ
У четвер, 9 травня, Антверпен поступився у фіналі Кубка Бельгії Уніону (0:1).
Кубок Бельгії, фінал
Уніон Сент-Жилуаз – Антверпен – 1:0
Гол: Матіда, 45+1
Марк ван Боммель втратив можливість виграти з Антверпеном ще один титул на прощання. Легенда Баварії покине найстаріший клуб Бельгії після закінчення сезону без перемоги в національному Кубку. У четвер Антверпен поступився у фіналі турніру Уніону Сент-Жилуаз (0:1).
Позбавлення від "пенальтійного прокляття" у відеоогляді матчу Брюгге – Фіорентина – 1:1
Єдиний гол у цій зустрічі було забито в компенсований час до першого тайму. Японський лівий центральний захисник "жовто-синіх" Кокі Матіда підключився до розіграшу кутового і виграв верхову боротьбу на дальній штанзі. Антверпену так і не вдалося відігратися.
Так Уніон Сент-Жилуаз виграв свій третій національний Кубок у своїй історії. Він став першим за 89 років. Раніше брюссельський клуб вигравав цей трофей у 1913 і 1914 роках.
Фіорентина оформила камбек з Брюгге і вдруге поспіль вийшла у фінал Ліги конференцій