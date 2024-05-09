Кубок Бельгії, фінал

Уніон Сент-Жилуаз – Антверпен – 1:0

Гол: Матіда, 45+1

Марк ван Боммель втратив можливість виграти з Антверпеном ще один титул на прощання. Легенда Баварії покине найстаріший клуб Бельгії після закінчення сезону без перемоги в національному Кубку. У четвер Антверпен поступився у фіналі турніру Уніону Сент-Жилуаз (0:1).

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Єдиний гол у цій зустрічі було забито в компенсований час до першого тайму. Японський лівий центральний захисник "жовто-синіх" Кокі Матіда підключився до розіграшу кутового і виграв верхову боротьбу на дальній штанзі. Антверпену так і не вдалося відігратися.

Так Уніон Сент-Жилуаз виграв свій третій національний Кубок у своїй історії. Він став першим за 89 років. Раніше брюссельський клуб вигравав цей трофей у 1913 і 1914 роках.

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