Вже на 4-й хвилині Цуріков мав виводити Колос вперед, але замикаючи простріл від партнера пробив впритирку з лівою стійкою. Згодом Демченко накрутив оборону Зорі і якби не рикошет, могло б бути гаряче. Цуріков знову не влучив замикаючи навіс з кутового, а Оріховському не вистачило лічених сантиметрів, аби закрутити у дальній кут.

Зоря втримала перемогу над Колосом, перервавши безвиграшну серію й піднявшись у топ-8 УПЛ

Натомість луганці забили у першій своїй атаці – Герреро на 23-й хвилині обігрався з Антюхом і вивів команду вперед. На останніх хвилинах першого тайму "хлібороби" могли зрівняти. По перерві Герреро ледь не оформив дубль, але трохи бракувало влучності. На 62-й хвилині не пощастило Оріховському, який влучив у стійку. Колос у цьому матчі награв не на один гол, але Сапутін і фортуна не дозволили ковалівцям забити Зорі.