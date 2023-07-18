Представители клубов УПЛ продолжают дискуссии по созданию единого телепула. Накануне в борьбу за право транслировать матчи чемпионата Украины вмешался неожиданный претендент – телеканал XSPORT, за которым стоит бывший вице-президент Шахтера Борис Колесников.

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Что же предлагает новый игрок? Долгосрочное партнерство по схеме 3+2, покрытие расходов на организацию съемки и подготовку к трансляции футбольных матчей, бесплатную трансляцию матчей первого круга УПЛ на цифровом эфирном канале XSPORT и через кабельных операторов и YouTube, и платный показ второй части чемпионата через ОТТ-платформу. Доходы от продаж матчей на ОТТ-платформе будут распределены с клубами в определенной пропорции.

Во время трансляции матчей планируется задействовать 8-10 HD-камер, 2-3 длиннофокусных объектива, 8 постов повторов, полную совместимость с системой VAR, динамическое титрование и комментаторскую позицию. В течение чемпионата планируется постепенное введение флеш-интервью, еженедельной итоговой программы и послематчевых пресс-конференций. Клубы смогут выкладывать хайлайты матчей на собственных ресурсах через 6 часов после завершения матча и использовать отрывки видео матчей в собственных соцсетях.

XSPORT оставляет за собой право поиска спонсоров, рекламодателей и дальнейшую продажу рекламных мест перед началом, в перерыве и после матча. Планируется продавать не подписку на сервис, а "билет" на матч – зритель платит за просмотр конкретного матча, или покупает "абонемент" на матчи выбранной команды. Это позволит применять специфический digital-маркетинг для каждого матча, а именно продавать "билеты" целевой аудитории.

Напомним, в прошлом сезоне клубы УПЛ так и не смогли договориться о едином телепуле – часть матчей показывала Setanta (которая, в итоге, разорвала сотрудничество с УПЛ), а часть транслировала "1+1 media".

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