– Ми готові повністю покрити продакшн УПЛ ТБ, без використання частки клубів з беттінгових прав та контракту титульного спонсора ліги – Vbet. У перший рік плануємо зробити максимально відкритий доступ для глядачів, щоб популяризувати продукт та сформувати клієнтську базу. А потім вже переорієнтувати його на мультиплатформову модель через усіх актуальних гравців на ринку ОТТ-послуг.

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– Як ви плануєте відбивати витрати?

– Зараз не думаємо про це. Для запуску проєкту потрібен стартовий капітал. Ми готові його надати. Головна мотивація – довести конкретними діями, що можна зробити якісний продукт – в інтересах всіх клубів, а не приватних власників. Прагнемо зробити УПЛ ТБ серйозним гравцем на ринку, з яким захочуть працювати та домовлятися. Тоді з’являться і серйозні спонсори й рекламодавці, партнери з телеринку, і найголовніше - ми хочемо максимально інтегрувати в наш проєкт і зацікавити ним вболівальників-телеглядачів.

Щодо повернення коштів. Зрозуміло, що ми б хотіли рано чи пізно повернути свою інвестицію. Але це буде можливо, якщо ми створимо прибутковий проєкт, який принесе клубам гроші. Якщо так станеться, то переконаний, що усі клуби самі звернуться до нас з пропозицією повернути нашому чи іншим клубам вкладену інвестицію. І наголошую, що це не наша умова інвестування, а суто теоретична думка і пропозиція.

– Чули, що цей проєкт фінансово хоче підтримати Колос.

– Так, це була особиста ініціатива пана Засухи. Пропорції підтримки не обговорювалися. Ми ніяких вимог не висуваємо. Просто прагнемо обʼєднати під дахом УПЛ ТБ та Премʼєр-ліги максимальну кількість учасників.

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– Багато хто шукає у вашій активності приховану мотивацію…

– У нас її точно не має. Якщо бачите – можете сміливо озвучити. Ми були та залишаємося переконаними і послідовними адептами створення власного продукту Ліги, без посередників та заангажованих каналів. Так, всі шукають якусь вигоду. Давайте хоча б раз у житті її не шукати. Зрештою, ми ризикуємо своїми грошима. Це наша зона відповідальності.

Якісний телепродукт – це мінімальний комфорт, який нам необхідний. Наразі ситуація така, що за цей комфорт треба заплатити – ми готові це зробити. Отже ми не нав’язуємо, ми пропонуємо. Бачу, що у нас в клубах дуже багато розумних людей з класними ідеями. Тому і вірю в реалізацію прозорої і фахової моделі УПЛ ТБ.

З одного боку пропозиція XSport виглядає для клубів cолодкою, бо не доведеться на стартовому етапі інвестувати власні кошти у продакшн. Але чим, по суті, вона відрізняється від минулорічної Setanta? Абсолютно нічим! Ми віддаємо телеправа клубів за те, щоб не витрачатись на продакшн. Коли наші права почнуть коштувати грошей, з пропозиції XSport зовсім не зрозуміло.



Проте іміджева складова, враховуючи зв'язки між власниками каналу XSport та певного клубу, виглядає як мінімум заангажовано. І точно не додасть довіри проєкту. Крім того, нічого конкретного ми не почули. "Які є гарантії?" – питання без відповіді. "Скільки грошей інвестуєте?" – комерційна таємниця. Розрахунки, бізнес-план, фінансові прогнози – поки що відсутні.

Якщо бродкастер XSport зацікавлений у показі матчів УПЛ, то головне питання: де він був до сьогодні? Які кроки робив, аби здобути продукт УПЛ? Можливо, він купував хайлайти у Setanta або коли-небудь був учасником тендеру на право трансляцій? Чому саме сьогодні вони увійшли в гру? Канал XSport існує вже багато років, але саме зараз вирішив стати інвестором-транслятором українського чемпіонату з футболу. Хоча вже має за спиною невдалий досвід створення телепулу в хокеї та баскетболі. Не дуже привабливий бекґраунд, чи не так?

– Ви непрозоро натякаєте на Шахтар. Але здавалося, що у лобіюванні УПЛ ТБ ви були в одній упряжці…

– І мені так здавалося. Але позиція чемпіона змінилася за цей вік-енд, зараз вони підтримують XSport. Але ще раз наголошую, що цей канал – приватна інвестиція. Який буде самостійно вирішувати політику трансляцій – коментатори, експертів, напрямок критики, ставлення до клубів тощо…

Ми хочемо бути послідовними, тому робимо ставку на УПЛ ТБ, як незаангажований продукт клубів та ліги, де для всіх правила однакові, про рівноправʼя в ухваленні усіх ключових рішень. Без жодних кінцевих бенефіціарів чи вигодонабувачів. Ми віримо, що раніше чи пізніше прийдемо до централізації прав усіх клубів. Але якщо зараз підемо на канал Колеснікова – то клуби з орбіти "плюсів" мають всі підстави говорити, що кінцевим бенефіціаром цього проєкту є Шахтар.

Ми хочемо створити продукт, де не буде рівніших за рівних. І навіть якщо ФК Рух залишиться сам у цьому проєкті, працюватиме згідно з усіма напрацюваннями робочої групи зі створення УПЛ ТБ, – резюмував Дедишин в коментарі ТаТоТаке.

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