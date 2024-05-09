Український бізнесмен Ігор Коломойський продовжить своє перебування за гратами.

У четвер, 9 травня, Печерський районний суд міста Києва відправив Ігоря Коломойського під варту на 60 днів без визначення розміру застави, повідомляє УНІАН.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства, – Офіс генпрокурора

Представники Феміди підтримали сторону обвинувачення, яка висунула олігарху ще одну підозру – в організації замовного вбивства.

Нагадаємо, за даними слідства підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній (у серпні 2003 року у Феодосії). Постраждалий зазнав ножових поранень в життєво важливі органи, але зміг вижити.

До слова, Коломойський вже 9 місяців перебуває у СІЗО – йому оголосили три підозри: перша – щодо шахрайства та відмивання майна, друга – щодо заволодіння 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку", третя – щодо легалізації коштів, частина з яких перераховувалася на ТОВ "ФК Дніпро".

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