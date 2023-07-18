"Я думаю лише одне єдине. Футбол у такий важкий час в Україні має бути безкоштовним. Це моя основна теза і це моє основне бачення. Не можна ні зараз, ні за півроку робити доступ платним. Я цього не бачу. Я просив – давайте найближчий рік зробимо безкоштовно. А потім ви на нас уже відіб'єтеся і повернете свої інвестиції повністю.

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Платформа? Взагалі не важливо. Я взагалі готовий знімати сам, транслювати в YouTube, аби ці трансляції були безкоштовними. На стадіон люди прийти не можуть – це небезпечно.150, 200, 250, 300 гривень – я не знаю, скільки це буде коштувати, мені про це не сказали. Але треба за це заплатити і дивитися на якійсь платформі, та повинен бути якийсь відповідний телевізор.

Моя позиція? У нас уже більше 500 днів цієї страшної чуми, цей страх, який у нас вже більше 500 днів відбувається. Люди мають лише Єдиний марафон по телебаченню. Люди скоро взагалі забудуть, як той футбол виглядає. Тому я сказав на нараді – дайте людям рік безкоштовно. Навіть 50 грн – люди або задонатять, або підуть, куплять собі щось.

У мене просте запитання. Що людина зробить – купить морозиво дитині чи подивиться футбол української Прем'єр-ліги? Звичайно, купити дитині морозиво, правда? Якщо не буде конкретної пропозиції, я сам зніматиму і показуватиму", - цитує президента Колоса видання Український футбол.

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