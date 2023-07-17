Представники 11 клубів УПЛ розпочали онлайн-нараду щодо питання трансляцій матчів наступного сезону, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що з'явився новий претендент на трансляцію матчів УПЛ – канал XSport, за яким стоїть колишній віцепрезидент Шахтаря Борис Колесніков. XSport вже транслював матчі ПФЛ навесні минулого сезону та готовий інвестувати у трансляції ігр УПЛ.

Нагадаємо, минулого сезону клуби УПЛ так і не змогли домовитись про єдиний телепул – частину матчів показувала Setanta (яка, в результаті, розірвала співпрацю з УПЛ), а частину транслювала "1+1 media".

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