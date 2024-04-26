Вінгер Анкарагюджю та збірної Румунії Олімпіу Моруцан не зможе зіграти на чемпіонаті Європи-2024.

У матчі проти Бешикаташа у півфіналі Кубка Туреччини румунський гравець отримав пошкодження і покинув поле на ношах.

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Як інформує Pro sport, у Олімпіу Моруцана діагностували розрив ахіллового сухожилля. Гравця нещодавно прооперували і він вже готується до тривалого періоду реабілітації. Його участь в Євро-2024 виключена.

Нагадаємо, Моруцан у відборі на чемпіонат Європи зіграв у дев'яти матчах. В його активі чотири результативні передачі.

Збірна Румунії на груповому етапі Євро-2024 зіграє України, Бельгії та Словаччини.

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