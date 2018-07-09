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"Слава Україні!" – українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook

22:45 2715 Читать на русском
"Слава Україні!" – українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook
Вукоєвіч і Віда / Getty Images

Пересічні українці відреагували на позицію ФІФА щодо Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча за відео зі словами підтримки України, запустивши флешмоб на офіційній сторінці організації в Facebook.

Українці влаштували флешмоб на сторінці ФІФА в популярній соціальній мережі. Зокрема, на сторінці організації в Facebook з'явилися сотні коментарів із негативною оцінкою ФІФА. Крім цього, всі повідомлення супроводжуються гаслом "Слава Україні!".

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Нагадаємо, що саме через нього ФІФА попередила Віду напередодні, а сьогодні Огнєн Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018. Флешмоб уже обвалив рейтинг офіційної сторінки ФІФА в Facebook до наднизьких 1,5 бала. Також ФФУ оприлюднила офіційну заяву на захист Віди та Вукоєвіча.

Теги
ЧС 2018 Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія Україна Україна ФІФА
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