"Слава Україні!" – українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook

Пересічні українці відреагували на позицію ФІФА щодо Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча за відео зі словами підтримки України, запустивши флешмоб на офіційній сторінці організації в Facebook.

Українці влаштували флешмоб на сторінці ФІФА в популярній соціальній мережі. Зокрема, на сторінці організації в Facebook з'явилися сотні коментарів із негативною оцінкою ФІФА. Крім цього, всі повідомлення супроводжуються гаслом "Слава Україні!".

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Нагадаємо, що саме через нього ФІФА попередила Віду напередодні, а сьогодні Огнєн Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018. Флешмоб уже обвалив рейтинг офіційної сторінки ФІФА в Facebook до наднизьких 1,5 бала. Також ФФУ оприлюднила офіційну заяву на захист Віди та Вукоєвіча.