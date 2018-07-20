Вукоевич продолжит работать скаутом в Динамо

Наставник "бело-синих" Александр Хацкевич прокомментировал скандальную ситуацию вокруг Домагоя Виды и Огнена Вукоевича во время Мундиаля в России и заверил, что Вукоевич продолжит работу в Динамо.

Во время презентации новичков киевлян Александр Хацкевич рассказал, что скандал вокруг Вукоевича во время ЧМ-2018 никак не повлияет на его работу в структуре Динамо.

"Вукоевич продолжает работать в селекционном отделе киевского Динамо. Он не обязательно должен находиться в Киеве. Он совмещает отдых и выполнения своих рабочих обязанностей и задач, которые получает в клубе.

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По поводу "Слава Украине!", Можно было сказать "Вива Испания" или "Вперед, Беларусь". Они выразили свое отношение, ничего страшного в этом нет. Я их полностью поддерживаю. Думаю, что ребята ничего криминального не сделали", – рассказал Хацкевич на презентации новичков киевлян.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.

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В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.