Газзаєв назвав Вукоєвіча "футболістом без мізків"

Відомий російський тренер Валерій Газзаєв жорстко висловився щодо екс-члена делегації збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча та відео з Домагоєм Відою, де захисник вигукнув "Слава Україні!"

"Я тренував Вукоєвича, коли в 2010-2011 роках (насправді, в 2009-2010 – прим. Футбол 24) працював в київському Динамо головним тренером. Він прекрасний гравець, з блискучими якостями. Два роки я тренував його, він добре виглядав, потім на півроку вирушив у московський Спартак, потім повернувся і зараз працює в динамівському клубі.

Вукоєвіч відмовився вибачитися за відео "Слава Україні!"

Але я, зізнаюся, ніколи не бачив в ньому нахилів політика. А сьогодні людина будь-яку спортивну перемогу може взяти і висловити як перемогу політичну. Він хороший хлопець, але уявити собі такої заяви я не міг ніколи.

Газзаєв сконфузився на прямій лінії Путіна

Прекрасний футболіст, але бачите: виявився без мізків. Це буває. Розумний хлопець такі речі говорити не буде. Спочатку сказати щось проти Росії, потім сказати, вибачаючись, що любить Росію – все це говорить ще і про те, що він лицемір", – цитує Газзаєва Советский Спорт.