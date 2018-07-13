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Газзаєв назвав Вукоєвіча "футболістом без мізків"

10:24 1915 Читать на русском
Газзаєв назвав Вукоєвіча "футболістом без мізків"
Валерій Газзаєв / соцмережі

Відомий російський тренер Валерій Газзаєв жорстко висловився щодо екс-члена делегації збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча та відео з Домагоєм Відою, де захисник вигукнув "Слава Україні!"

"Я тренував Вукоєвича, коли в 2010-2011 роках (насправді, в 2009-2010 – прим. Футбол 24) працював в київському Динамо головним тренером. Він прекрасний гравець, з блискучими якостями. Два роки я тренував його, він добре виглядав, потім на півроку вирушив у московський Спартак, потім повернувся і зараз працює в динамівському клубі.

Вукоєвіч відмовився вибачитися за відео "Слава Україні!"

Але я, зізнаюся, ніколи не бачив в ньому нахилів політика. А сьогодні людина будь-яку спортивну перемогу може взяти і висловити як перемогу політичну. Він хороший хлопець, але уявити собі такої заяви я не міг ніколи.

Газзаєв сконфузився на прямій лінії Путіна

Прекрасний футболіст, але бачите: виявився без мізків. Це буває. Розумний хлопець такі речі говорити не буде. Спочатку сказати щось проти Росії, потім сказати, вибачаючись, що любить Росію – все це говорить ще і про те, що він лицемір", – цитує Газзаєва Советский Спорт.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Хорватія Хорватія Валерій Газзаєв Росія - Хорватія Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч
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