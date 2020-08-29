"Мій друг, директор Шахтаря з футболу, Даріо Срна першим привітав мене з трофеєм. Це був джентльменський вчинок. Ми з Даріо часто проводимо час, коли дозволяють наші обов'язки в клубах. Неважливо, що ми суперники в клубах, Срна мене привітав в Києві.

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Луческу був дуже щасливий, він був радий обіграти свій колишній клуб. Йому дуже подобається, що ми зробили на тренуваннях за останній місяць. Ця перемога стала навіть для нас сюрпризом, адже ми не були впевнені, що гравці будуть реагувати так само, як на тренуваннях.

Це початок повернення Динамо як національного українського клубу на старий шлях слави. Тепер мені зрозуміло, чому Луческу отримує мільйони пропозицій про роботу на восьмому десятку життя. А також, чому його перехід в Динамо після десятка років в Шахтарі викликав таку істерію і суперечливу реакцію в Україні.

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Ультрас відреагували особливо люто, але все стало простіше після перемоги в Суперкубку. Я не псував прекрасних відносин з уболівальниками ще з часів виступів за київську команду. У розмові з Луческу я ще раз усвідомив, що повинен бути вдячним голові хорватської федерації футболу Давору Шукеру, який зробив вирішальний вплив, щоб я впорався із завданням стати помічником Мірчі Луческу", – поділився Вукоєвіч в інтерв'ю vecernji.hr.

Нагадаємо, Динамо з Луческу на чолі вперше протистояло Шахтарю та здобуло впевнену перемогу в Суперкубку України 2020 (3:1).

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