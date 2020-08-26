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ШАХТАР - ДИНАМО ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем

08:00 - Читать на русском
"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем
Мірча Луческу не ховався від дощу / Скріншот із трансляції
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" зібрав першу (і найгарячішу) реакцію блогосфери на матч Суперкубка України-2020 Шахтар – Динамо (1:3).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

Динамо – володар Суперкубка України-2020. Кращого дебюту Мірчі Луческу (з урахуванням звитяги над Олімпіком) на посаді головного тренера "біло-синіх" годі було придумати, адже цього разу обіграно найпринциповішого суперника – команду, якій румунський тренер віддав 12 років своєї кар'єри.

Шахтар – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу за Суперкубок України 2020

Така зав'язка для багатьох відомих коментаторів стала несподіванкою. Одні радіють, інші ставляться до стартового успіху з обережністю. Читаємо!

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У дебюті матчу режисери трансляції кілька разів зупинялися на президентові Динамо. Ігор Суркіс смачно затягувався цигаркою. Журналіст та коментатор текстових онлайнів Футбол 24 Михайло Юхименко одразу пригадав класику, яка стала пророчою.

Своєрідно інтерпретував епізод Віталій Звєров, журналіст Профутболу, який перейнявся відходом Мессі із Барселони.

Екс-голкіпер Динамо-2, Вереса, Дніпра і колишній президент ПФЛ Святослав Сирота красномовно зреагував на розмашистий перший гол киян. А трохи згодом накинувся на Алана Патріка.

Євген Зінченко, колишній ведучий спортивних новин 1+1, відзначає ратні подвиги атаки Динамо, а також вкрай заінтригований початком сезону.

Перша дружина Олександра Шовковського, попри все, залишилася вірною київському Динамо.

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов – лаконічний.

Екс-хавбек збірної України, а зараз телевізійний експерт Євген Левченко вже помітив позитивні зміни у київському клубі.

Тим часом тролінг Суркіса-молодшого не припиняється! Слово бере журналіст Дмитро Корніло.

Авторитетний італо-український скаут Алекс Великих аплодує тренерській перемозі Луческу над Каштру.

Про слабкість чинного наставника Шахтаря заговорив і Сергій Тищенко, автор Футбол 24 і Gazeta.ua.

А ось Олександр Сажко, журналіст української Трибуни, вважає, що не все так однозначно.

Ігор Бойко, коментатор Setanta Sports Ukraine, угледів нове динамівське серце.

Були й розгорнутіші коментарі. Кирило Лукаш, автор та ведучий програми "Мова футболу":

Продюсер, телеведучий та шоумен Ігор Кондратюк:

В'ячеслав Заховайло, футбольний експерт та менеджер:

Ну а бонуси – лише з гумором від Брутального футболу.

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Теги
Жерсон Жерсон Родрігес Луїш Луїш Каштру Мірча Мірча Луческу Статті Олег Бабій Андрій Шахов Шахтар - Динамо Святослав Сирота Євген Левченко Суперкубок України Головне В'ячеслав Заховайло Алекс Великих Алан Алан Патрік Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ігор Суркіс
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