"Після гри за Суперкубок пошкодження отримав Віталій Буяльський – забій колінного суглоба. Найближчі сім днів він буде заліковувати травму і працювати за індивідуальною програмою. Поки поза загальною групою також Володимир Шепелєв. Він тільки готується приступити до бігової роботи.

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В принципі, всі інші вже почали працювати без обмежень. Беньямін Вербіч повертається в загальну групу, буде працювати без обмежень, так само, як і Артем Шабанов. Ахмед Алібеков також тренується в групі.

У Віталія Миколенка є незначні обмеження, наприклад, при ударах по м'ячу, але він також тренується в групі", – цитує Шморгуна офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Мірча Луческу вдало розпочав новий сезон біля керма київського клубу, розгромивши Олімпік (4:1) у першому турі УПЛ, та здолавши Шахтар у Суперкубку України (3:1).

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