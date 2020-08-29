"Мой друг, директор Шахтера по футболу, Дарио Срна первым поздравил меня с трофеем. Это был джентльменский поступок. Мы с Дарио часто проводим время, когда позволяют наши обязанности в клубах. Неважно, что мы соперники в клубах, Срна меня поздравил в Киеве.

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Луческу был очень счастлив, он был рад обыграть свой бывший клуб. Ему очень нравится, что мы сделали на тренировках за последний месяц. Эта победа стала даже для нас сюрпризом, ведь мы не были уверены, что игроки будут реагировать так же, как на тренировках.

Это начало возвращения Динамо как национального украинского клуба на старый путь славы. Теперь мне понятно, почему Луческу получает миллионы предложений о работе на восьмом десятке жизни. А также, почему его переход в Динамо после десятка лет в Шахтере вызвал такую ​​истерию и противоречивую реакцию в Украине.

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Ультрас отреагировали особенно яростно, но все стало проще после победы в Суперкубке. Я не портил прекрасных отношений с болельщиками еще со времен выступлений за киевскую команду. В разговоре с Луческу я еще раз осознал, что должен быть благодарным голове хорватской федерации футбола Давору Шукеру, который оказал решающее влияние, чтобы я справился с задачей стать помощником Мирчи Луческу", – поделился Вукоевич в интервью vecernji.hr.

Напомним, Динамо с Луческу во главе впервые противостояло Шахтеру и одержало уверенную победу в Суперкубке Украины 2020 (3:1).

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