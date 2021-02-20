"На мій погляд, перевага Шахтаря у матчі з Маккабі було пристойною. Давайте дивитися правді в очі – "гірники" вже вирішили своє завдання. Зрозуміло, що на фарт футболістам такого говорити не можна і розслаблятися теж не можна, але навіть по грі було видно, що Шахтар на голову вищий.

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Що стосується подальшого проходу в Лізі Європи, то з Маккабі Шахтарю пощастило з жеребом. У наступному раунді все буде залежати від суперника. Якщо випаде Манчестер Юнайтед – шансів буде набагато менше.

Чи до снаги Шахтарю вийти у фінал Ліги Європи у цьому розіграші? На мій погляд – ні. У Лізі Європи дуже сильні команди. Але потрібно виходити з жереба, яка команда випаде. Після карантину команди і футбольні чемпіонати настільки непередбачувані, що все можливо. Все буде залежати від жеребкування. Повторюся, що якщо випаде той самий Манчестер Юнайтед, то шансів практично немає", – сказав Кандауров у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді здолав Маккабі Тель-Авів 2:0. Матч-відповідь відбудеться 25-го лютого у Києві.

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