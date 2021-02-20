"На мой взгляд, преимущество Шахтера в матче с Маккаби было приличным. Давайте смотреть правде в глаза – "горняки" уже решили свою задачу. Понятно, что на фарт футболистам такого говорить нельзя и расслабляться тоже нельзя, но даже по игре было видно, что Шахтер на голову выше.

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Что касается дальнейшего прохода в Лиге Европы, то с Маккаби Шахтеру повезло со жребием. В следующем раунде все будет зависеть от соперника. Если выпадет Манчестер Юнайтед – шансов будет намного меньше.

По силам ли Шахтеру выйти в финал Лиги Европы в этом розыгрыше? На мой взгляд – нет. В Лиге Европы очень сильные команды. Но нужно исходить из жребия, какая команда выпадет. После карантина команды и футбольные чемпионаты настолько непредсказуемы, что все возможно. Все будет зависеть от жеребьевки. Повторюсь, что если выпадет тот самый Манчестер Юнайтед, то шансов практически нет", – сказал Кандауров в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на выезде одолел Маккаби Тель-Авив 2:0. Ответный матч состоится 25-го февраля в Киеве.

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