"Не сказав би, що в Ізраїлі перемога дісталася Шахтарю легко. Перевага "гірників" відчувалася, але у другому таймі Маккабі міг зрівняти рахунок. 2:0 ще не гарантує вихід у наступний раунд.

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Мені сподобалася команда, яку створив Патрік фон Ліувен. У Києві буде цікавий матч, в якому "гірники" зможуть зіграти на контратаках. Але не можна не відзначити, що у Луїша Каштру є певна проблема з нападником. Мораєс виконує великий обсяг роботи, але ударної сили поки не вистачає. Марлос, Тайсон, Тете, Патрік, звичайно, можуть висуватися на вістря, але потрібен форвард з гольовим чуттям", – сказав Левченко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді здолав Маккабі Тель-Авів 2:0. Матч-відповідь відбудеться 25-го лютого у Києві.

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