Ось українці й дочекалися євровесни. Динамо стартувало у ній не дуже вдало, розписавши домашню нічию з Брюгге, однак Шахтар міг скрасити вечір – "гірники" приїхали у Тель-Авів, щоб легко переграти Маккабі. Принаймні, в цьому були впевнені всі вітчизняні фанати (та і більшість ізраїльських, вірогідно, теж). Нікого не бентежило, що тель-авівців очолив екс-директор академії Шахтаря, а на груповому етапі команда в рідних стінах зупинила Вільяреал. Тим паче нікого не лякали дев'ять перемог Маккабі у десяти останніх турах чемпіонату Ізраїля.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: Матвієнко розповів про незвичне прохання родини Соломона перед матчем ЛЄ

Шахтар в офіційних поєдинках у новому році провів всього один матч, та і той не виграв. Втім, робити висновки по нічиї з Колосом на морозі, де плюси бразильців нівелював крижаний газон – справа невдячна. Ніхто з цього приводу серйозно не переживав, і навіть Луїш Каштру вдався до мінімальних кадрових перестановок. Замість Коноплянки в основі на Маккабі вийшов Соломон.

Шахтар одразу зі стартовим свистком вирішив позначити свою перевагу, в перші 15 хвилин тримаючи м'яч 73% ігрового часу й створивши дебютний напівмомент вже на 2-й хвилині – це Тайсон віддав проникну передачу Мораєсу в штрафний, однак і Жуніор зайшов у глухий кут, і голкіпер прочитав епізод. Втім, контроль "гірників" у цей період здебільшого був стерильним, а спроби загострити гру були пов'язані або з індивідуальним дриблінгом, або з довгими передачами від захисників. Всі вони були невдалими.

Маккабі в першій третині матчу був на порядок гострішим. Так, вже через хвилину після вривання Мораєса тель-авівці провели атаку, яку завершили заблокованим пострілом з меж карного майдачника, а на 7-й Жералдеш з правого флангу закинув м'яч прямо під поперечину. Трубін перевів його на кутовий, а навіс з нього головою замкнув Ернандес – вище воріт!

Найкращий же шанс господарям випав на 12-й хвилині, коли Пешіч відгукнувся на закидання з глибини й вийшов віч-на-віч з Трубіним. Анатолій парирував його удар на Рікана, а той пробив з меж штрафного у порожні ворота – і не влучив! Лише після цього арбітри зафіксували офсайд.

Цей епізод змусив Шахтар прокинутись. В середині першого тайму "гірники" почали по-дорослому встановлювати контроль над центром поля завдяки купі переміщень та постійному руху м'яча між лініями. Гості перевантажували зони й користувалися шаленими шпаринами, в які вривались Тайсон, Марлос та інші виконавці. Чимось це нагадувало футбол Манчестер Сіті. Клас ізраїльтян дався взнаки – про такий простір в Україні донеччани навіть не мріють.

Така перевага "гірників" вилилась у момент на 23-й хвилині: Соломон з правого краю штрафного подав на дальню стійку, Алан Патрік прийняв м'яч і розвернувся, після чого прострілив під удар Мораєсу метрів з восьми – Жуніор пробив по центру, тож Даніель зумів парирувати! Після цього донеччани довго обмежувались контролем поля, однак на 32-й хвилині вони таки конвертували його у гол.

Вийшло красиво: Марлос виконав діагональ з правого напівфлангу на лівий край штрафного, Матвієнко увірвався туди й прострілив у дотик на Алана Патріка, а той у дотик же пробив під ліву стійку – 1:0! Ще за дві хвилини Марлос міг подвоїти перевагу, увірвавшись у карний майданчик і перегравши там двох захисників, однак хавбек загрався й втратив м'яч.

Маккабі поступово зумів вирівняти гру, зімкнуши зони в центрі. Господарі навіть провели кілька непоганих контратак, одна з яких могла завершитись пенальті – Кривцов обхопив Пешіча у воротарському, а той впав, як мішок. Арбітри довго переглядали повтор і, зрештою, відмовились вказувати на "позначку".

Перший тайм завершився за мінімальної переваги Шахтаря, однак на старті другого ініціативу знову захопили ізраїльтяни. Так, вже на 48-й хвилині Перец скористався обрізкою Вітао й пробив з лівого краю карного майданчика – сильно, але дуже неточно. На 51-й хвилині невеличка паніка біля воріт Трубіна сталася після кутового, а на 53-й та 55-й метрів з 22-х стріляли Рікан та Перец. Удар Аві став легкою здобиччю Трубіна, а Дор по воротах не влучив. Після цього гості провели ще кілька швидких контратак.

Шахтар міг покарати суперника за сміливий футбол ще на 52-й хвилині, коли Марлос опинився у повній самотності на правому краю штрафного й отримав діагональ від Патріка. Бразилець був готовий пробивати, але при замасі хавбек послизнувся! Цей момент виявився найкращим для "гірників" у першій половині другого тайму – в наступні 20 хвилин вони мали лишень заблокований постріл Соломона, удар Алана Патріка зі стандарту в стінку й замикання кутового у виконанні Степаненко (вище воріт).

Луїш Каштру зрозумів, що треба щось змінювати. На 72-й хвилині він зняв з гри Соломона, кинувши у бій Тете, однак цей хід не приніс бажаного ефекту одразу. Ще за п'ять хвилин замість Марлоса й Тайсона на полі з'явились Майкон і Коноплянка – а вже на 79-й Євген міг виправдати свій виход проривом лівим флангом та ударом з меж штрафного. На жаль, партнера вінгер проігнорував, а сам Коно пробив низом по центру. Даніель парирував.

Маккабі одразу ж відповів пострілом Блекмена з лінії карного майданчика. Трубін без проблем впорався, однак тель-авівці не збавили обертів. Так, на 85-й хвилині вони вирвались у контратаку 2-в-1 – в її завершенні Пешіч опинився прямо перед голкіпером, але пробив кудись в бік від воріт (а потім зафіксували офсайд). Небезпечніше на 88-й хвилині головою пробивав Ернандес – тут вже Трубін став героєм, витягнувши м'яч з лівої дев'ятки! Здавалося, господарі ось-ось дотиснуть Шахтар.

Втім, ближче до фінального свистка вони почали розкриватись, а свіжі "гірники" стали ловити суперника на контратаках. Так, Фернандо, з'явившись на полі на 89-й хвилині, вже на 90-й прорвався крізь двох захисників на правий край штрафного та вийшов віч-на-віч з Даніелем. Відважний голкіпер врятував Маккабі, але на 90+3-й Фернандо пішов у вдалий обіграш на лівому фланзі, зібрав на собі останніх суперників перед штрафним і викотив пас під удар Тете. Бразилець спокійно переграв Даніеля, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:0!

Таким чином, Шахтар відсвяткував впевнену перемогу. Матч-відповідь проведуть у Києві 25 лютого.

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