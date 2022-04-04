Ворскла відпустила легіонера у чемпіонат Швеції – зірковий хавбек так і не встиг дебютувати за полтавців
"Зелено-білі" працевлаштували ще одного свого гравця.
Півзахисник Ворскли Венсан Тілль продовжить кар'єру в Еребру, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.
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22-річний люксембуржець виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону.
Нагадаємо, Венсан приєднався до Ворскли влітку 2021 року, але так і не встиг дебютувати за полтавців в офіційних матчах через травму. Його брат – Олів'є – раніше був орендований Еюспором і вже встиг відзначитись за турків асистом.
До слова, Еребру за підсумками сезону-2021 посів передостанню сходинку і вилетів до другого дивізіону Швеції.
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