"Зелено-білі" працевлаштували ще одного свого гравця.

Півзахисник Ворскли Венсан Тілль продовжить кар'єру в Еребру, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

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22-річний люксембуржець виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону.

Нагадаємо, Венсан приєднався до Ворскли влітку 2021 року, але так і не встиг дебютувати за полтавців в офіційних матчах через травму. Його брат – Олів'є – раніше був орендований Еюспором і вже встиг відзначитись за турків асистом.

До слова, Еребру за підсумками сезону-2021 посів передостанню сходинку і вилетів до другого дивізіону Швеції.

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