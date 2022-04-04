"Зелено-белые" трудоустроили еще одного своего игрока.

Полузащитник Ворсклы Венсан Тилль продолжит карьеру в Эребру, сообщает официальный сайт шведского клуба.

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22-летний люксембуржец будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Венсан присоединился к Ворскле летом 2021 года, но так и не успел дебютировать за полтавчан в официальных матчах из-за травмы. Его брат – Оливье – раньше был арендован Эюспором и уже успел отличиться за турок ассистом.

К слову, Эребру по итогам сезона-2021 занял предпоследнюю строчку и вылетел во второй дивизион Швеции.

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