Нападник киян Жерсон Родрігес, який на правах оренди виступає за Еюрспор, запалив у другому за силою турецькому дивізіоні.

Туреччина, 1 ліга, 30-й тур

Анкарагюджю – Еюспор – 2:3

Голи: Османоглу, 27, Квабена, 41 – Родрігес, 15, Чаглаян, 21, 48

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Люксембурзький легіонер Еюспора Жерсон Родрігес результативно дебютував за свою нову команду. У поєдинку проти лідера турецької Першої ліги динамівець вийшов у старті і відкрив рахунок вже на 15-й хвилині – нападник отримав пас з глибини і, пробігши майже півполя в оточенні двох захисників, вийшов сам на сам з голкіпером і відкрив лік своїм голам.

Вже за шість хвилин він долучився до другого м'яча – протягнувши сферу лівим флангом він виклав передачу-цукерочку на Чаглаяна. В середині другого тайму Родрігес отримав "гірчичник".

Ще один представник УПЛ – півзахисник полтавської Ворскли Олів'є Тілль – провів на полі 60 хвилин і також встиг відзначитись асистом одразу по перерві. Як наслідок, Еюрспор переміг свого суперника з рахунком 3:2 і піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці.

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