Ще один наш співвітчизник – Андрій Мостовий – знайшов собі новий клуб на час війни.

Оборонець Кривбаса Андрій Мостовий продовжить кар'єру в грузинському Шевардені 1906, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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Про терміни і умови контракту 34-річного українця з представником другого за силою дивізіону не повідомляють.

"Довго не міг знайти собі клуб, аби мати змогу грати й допомагати Україні. Завдяки товаришу отримав запрошення із місцевого клубу Шевардені. Вже тиждень перебуваю тут, підписав контракт. Дружина, діти разом зі мною. Буду грати у футбол й частину зарплатні перераховувати на потреби ЗСУ. Після нашої перемоги всі футболісти Кривбаса знову зберуться разом", – цитує Мостового клубна прес-служба.

Цікаво, що у Шевардені 1906 вже виступають сім українців: захисники Бадрі Акубардія, Олександр Вечтомов, Дмитро Зозуля та Андрій Слінкін, півзахисники Євген Лозовий і Станіслав Сорокін та нападник Ігор Кірієнко.

Нагадаємо, Мостовий перейшов у Кривбас у липні 2021 року і встиг зіграти за криворіжців у 12 матчах (результативними діями не відзначався). До цього він 5 років захищав кольори чернігівської Десни.

До слова, нещодавно Андрій опублікував шокуючі кадри зі свого помешкання, в якому "гостювали" рашистські вбивці.

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