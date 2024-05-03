Барселону постійно пов'язують з пошуками нового нападника, хоча у команді є статусний Роберт Лєвандовскі.

Каталонський клуб має усну домовленісь з Душаном Влаховічем, стверджує інсайдер Енрік Канєльяс.

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Барселоні потрібно вписуватися у фінансові рамки Ла Ліги, тому трансфер нападника Ювентуса можливий лише за умови відходу Роберта Лєвандовскі. Щоправда, поляк впевнено заявляв, що найближчого літа точно не покине столицю Каталонії. Влаховіч заради Барси нібито готовий почекати і до 2025 року.

До слова, на місце Лєвандовскі також сватали українця Артема Довбика, який з 19 голами очолює бомбардирські перегони Ла Ліги. У Роберта 16 точних ударів.

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