Минай у матчі 14-го туру УПЛ 2023/24 не зміг зупинити свою безвиграшну серію, зазнавши поразки від Колоса (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Колос у останніх десяти матчах здобув одну перемогу. Внаслідок цього ковалівці не тільки відстали на чотири очки від зони єврокубків, а і ризикували опуститись аж на десяту сходинку. Минай же взагалі не виграв жодного разу, залишаючись на дні таблиці – за таких умов нічия нікого не влаштовувала.

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Букмекери були впевнені не тільки у тріумфі господарів, а і у мінімальній кількості голів. Очікувалось, що закарпатці все ж дадуть бій – втім, Колос задушив "лисиць" з кутових. Вже на 18-й хвилині рахунок відкрив Мілько, який прибіг на дальню стійку й замкнув подачу. На 35-й же перевагу господарів подвоїв Бурда, який пробив головою з навісу Богданова. 2:0!

На перерву команди відправились саме за цих цифр на табло. Володимир Шаран спробував врятувати ситуацію, вдавшись до потрійної заміни в роздягальні – втім, вже на за три хвилини після відновлення гри Минай залишився у меншості.

Мельник втратив м'яч під тиском Болбата й заплутав йому ноги, аби не дати вийти віч-на-віч з голкіпером. Арбітр показав другу жовту картку, а захисник не сперечався.

Після цього вболівальники побачили кілька моментів. Минай міг відігратись на 60-й хвилині зусиллями Твердохліба, якому вдалося замкнути навіс зі штрафного, однак Фесюн витягнув м'яч із дев'ятки. Колос на 63-й відповів виходом сам на сам у виконанні Болбата – Бандура виграв дуель. В ендшпілі зустрічі гості змарнували ще дві нагоди (Фесюн знову виконав класний сейв).

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу ковалівців з рахунком 2:0. Підопічні Ярослава Вишняка набрали 20 очок, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці. Команда Володимира Шарана залишається на дні з 6 заліковими балами в активі.

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