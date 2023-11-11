Суд м. Шамбері відхилив апеляцію українського уряду щодо екстрадиції власника Ворскли Костянтина Жеваго, повідомляє Reuters.

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Згідно з рішенням французької Феміди, Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов'язків за міжнародними договорами і не може гарантувати, що до Жеваго будуть застосовані фундаментальні процесуальні гарантії зокрема, в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист.

Нагадаємо, Жеваго підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та кредит". У 2019 році Україна видала ордер на арешт 49-річного бізнесмена, а у 2021-му – міжнародний ордер. 28 грудня 2022 року олігарха було затримано на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. У січні 2023-го французький суд у місті Шамбері вирішив звільнити Жеваго під заставу в 1 мільйон євро до слухання справи про його екстрадицію в Україну. 30 березня суд у Франції відмовив українським правоохоронним органам в екстрадиції.

У березні 2023 року господарський суд у Києві заарештував активи Жеваго на 46 мільярдів гривень у межах позову Фонду гарантування вкладів. А 3-го серпня САП і НАБУ повідомили про ще одну підозру фігуранту щодо передачі хабаря екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

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