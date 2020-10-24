"Якщо навколо колір червоний, значить все нормально – ти живий і здоровий", – співав колись Кузьма. В коронавірусну епоху все перегорнулося: Полтаву перевели в червону карантинну зону, так що матч Ворскли проти Шахтаря необхідно було перенести до іншого міста – "зелено-білі" обрали Олександрію. Втім, у керівництва "гірників" були свої плани, тож після невеличкого скандалу клуби домовились поміняти місцями домашні поєдинки. Тепер зустріч відбудеться на НСК Олімпійський.

Шахтар – Ворскла: стали відомі деталі резонансного перенесення матчу

Коронавірус проник не тільки у логістику Ворскли. Минулого тижня ЗМІ підривали інфопростір заявами про масштабний спалах COVID-19 у команді – керівництво ж то спростовувало, то підтверджувало й доповнювало інформацію. Зрештою, на матч проти Олімпіка з усіх прізвищ, які називалися у пресі, не вийшли тільки Ребенок, Пешіч та Кане, а також Юрій Максимов. В день тієї зустрічі полтавці офіційно повідомили про ще два випадки захворювання, але перемогти донеччан це не завадило.

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Юрій Максимов проводить прекрасний сезон. В його команді сімейна атмосфера, а на полі панує залізна дисципліна. Крім того, Ворскла має дуже якісний набір футболістів та нетипову для УПЛ схему 3-4-2-1, більш характерну для Італії. Як наслідок, досі "зелено-білі" йдуть на другому місці в турнірній таблиці, не знаючи поразок і пропустивши всього чотири голи – це найкраща оборона чемпіонату. Словом, Шахтарю сьогодні буде дуже важко.

Шахтар жахливо розпочав сезон, програвши Динамо, розписавши нічию з Десною та Зорею, а також ледь не поступившись Руху. "Гірники" поки що відстають від першої позиції всього на два очки, але це стало можливим тільки завдяки осічкам лідерів. До всього цього додалися спалах коронавірусу, який викосив усіх лідерів, та важкий календар. Здавалося, що Луїша Каштру ось-ось звільнять.

Втім, без лідерів "гірники" заграли набагато краще. За 18 хвилин резервісти накидали чотири голи у ворота Львова, а у Мадриді вони забили три голи за тайм – і не якомусь Хетафе, а Реалу! При цьому найгіршим футболістом визнали Марлоса. Щоправда, ще у матчі з Олімпіком було помітно, що донеччани повертають тонус і клас, а зараз у них ще й значна частина основних футболістів повернулася до роботи. Тепер Луїш Каштру може серйозно задуматись над ривком до першого місця.

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Кадрова ситуація

З табору Ворскли інформації щодо травмованих не надходило, а прізвища інфікованих COVID-19 клуб не називає. Поки що можна бути впевненим лише у тих, хто вийшов на матч з Олімпіком. Точно не зіграє лише Якубу, який відбуває дискваліфікацію.

У Шахтаря до тренувань повернулися всі лідери, однак Мораєс, Фернандо та Кривцов працюють індивідуально – їхній вихід на поле перебуває під великим сумнівом. Травми заліковують Ісмаїлі та Коноплянка, разом з якими в окремій групі працюють Коваленко та Вакула. Дискваліфікованих у складі "гірників" немає.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ворскла

Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Матвієнко, Сіпріано – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Дентіньо

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Васін, Челядін, Пуцлін, Татарков – Кулач, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла точно дасть бій чемпіону. У полтавців дуже дисциплінований та швидкий колектив, здатний терпіти та ефективно контратакувати, а також найкраща оборона УПЛ. Шахтар же досі розбалансований через COVID-19, хоча полтавці при Юрію Максимову вже й били основу "гірників" – причому досить впевнено.

Втім, тоді донеччани могли собі дозволити осічку, але зараз вони будуть грати на перемогу. Тим паче, що у "зелено-білих" також відчутні втрати у складі. Щонайгірше для полтавців, Шахтар зараз набрав хід, розриваючи на ганчірки не тільки команди УПЛ, а й чемпіонів Іспанії. Саме тому слід ставити на перемогу підопічних Луїша Каштру – непросту, але переконливу.

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