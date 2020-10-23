"Перед початком сезону Минай вкрай потребував лівого захисника. Мені запам'ятався за виступами за Маріуполь і молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Польщі Віктор Корнієнко. Але оскільки він був пов'язаний контрактом із Шахтарем, то я звернувся до клубного керівництва "гірників" із проханням віддати його в оренду в Минай.

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Мені відповіли відмовою, повідомивши, що Шахтар на Корнієнка серйозно розраховує. Я радий, що Віктор виправдовує надії, чого варто тільки один матч Ліги чемпіонів із Реалом, де він взагалі був одним із найкращих на полі. І якщо Корнієнко і далі буде так прогресувати, то цілком може претендувати і на виклик в національну збірну України", – поділився Кобін в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Корнієнко дебютував у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Реала та став одним із найкращих гравців матчу, записавши до свого активу асист. Також, Віктор відіграв у 5 матчах за Шахтар в УПЛ, також відзначившись 1 асистом.

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