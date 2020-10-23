Шахтар відмовив Минаю в оренді Корнієнка – гравець став одним із героїв історичної перемоги над Реалом
Головний тренер Миная Василь Кобін зізнався, що міг підсилити команду захисником Шахтаря Віктором Корнієнком.
"Перед початком сезону Минай вкрай потребував лівого захисника. Мені запам'ятався за виступами за Маріуполь і молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Польщі Віктор Корнієнко. Але оскільки він був пов'язаний контрактом із Шахтарем, то я звернувся до клубного керівництва "гірників" із проханням віддати його в оренду в Минай.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна зберегла 11-ту позицію, продовжуючи боротьбу за заповітну топ-10
Мені відповіли відмовою, повідомивши, що Шахтар на Корнієнка серйозно розраховує. Я радий, що Віктор виправдовує надії, чого варто тільки один матч Ліги чемпіонів із Реалом, де він взагалі був одним із найкращих на полі. І якщо Корнієнко і далі буде так прогресувати, то цілком може претендувати і на виклик в національну збірну України", – поділився Кобін в коментарі meta-ratings.
Нагадаємо, Корнієнко дебютував у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Реала та став одним із найкращих гравців матчу, записавши до свого активу асист. Також, Віктор відіграв у 5 матчах за Шахтар в УПЛ, також відзначившись 1 асистом.
Помаранчева революція у Мадриді: молодь рятує штаб Каштру, судоку для Реала і горе-експерти каналу Футбол