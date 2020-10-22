Незважаючи на дуже серйозні кадрові проблеми, донецький Шахтар став автором найгучнішої сенсації у першому турі групового турніру Ліги чемпіонів. Як же приємно це лунає – чемпіони України перемогли Реал! У Мадриді. Причому, не відскочили, не відбилися, а об'єктивно переграли команду Зінедіна Зідана.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Безумовно, знаковості цьому досягненню додає той факт, що Шахтар номінально грав не в оптимальному складі. У "гірників" за великим рахунком навіть не було можливості проводити повноцінні заміни на підсилення гри. Епідемія призвела до того, що на лавці у "гірників", не враховуючи Пятова, перебували недосвідчені гравці молодіжного складу. Команду за собою повела талановита молодь, яка вже давно довела свою спроможність – Тете, Соломон, Маркос Антоніо, Додо, Бондар і головне відкриття цього сезону – Корнієнко. Символічно, що у лінії оборони Шахтаря були відразу два чинні чемпіони світу U-20 (Бондар і Корнієнко).

Спробуємо розібратися, завдяки чому донеччанам вдалося переграти Реал, у тактичному огляді матчу.

Футбольне суспільство не чекало багато від Шахтаря, який вирушив до Мадрида без семи гравців основного складу – Кривцова, Матвієнка, Степаненка, Алана Патріка, Тайсона, Мораєса та Коваленка. Причини всім відомі, тому немає сенсу їх згадувати зайвий раз. За великим рахунком, у нашому інфопросторі сформувалося негласне завдання – зіграти гідно. Мабуть, мало хто очікував на позитивний результат.

Після передматчевої прес-конференції Луїша Каштру усі питання щодо стартового складу "гірників" відпали. Головний тренер Шахтаря відразу заявив, що жоден гравець, який був на карантині, грати не буде. З тих, хто вирушив до Іспанії, це стосувалося Пятова. Шахтар зіграв тим же складом, що і зі Львовом. Хіба що замість травмованого Коваленка прогнозовано вийшов Соломон.

Шахтар зіграв за своєю звичною базовою схемою 4-1-4-1. У ролі Степаненка, як і у крайньому матчі УПЛ, виступив Майкон. Класичними "вісімками" були найдосвідченіший у складі Марлос та Маркос Антоніо. Функції єдиного форварда виконував Дентінью. Середній вік Шахтаря у цьому матчі становив 23,3 роки, майже на три роки менше, ніж у Реала.

У фазі гри без м'яча Шахтар діяв максимально компактним середнім блоком 4-1-4-1. У Реала дуже високо грали флангові захисники. Марсело і Менді часто разом підіймалися у лінію нападу, та не завжди встигали своєчасно повертатись при втраті м'яча.

Шахтар також намагався діяти з аномально високою лінією оборони. Гравці Реала спробували закидати м'яч за спини нашим захисникам, але ніякої вигоди з цього не отримали. Шахтар просто блискуче відіграв у обороні. Були індивідуальні помилки (втрата м'яча Марлосом у випадку з другим пропущеним голом), але структура працювала.

Коли Реал змушував Шахтар сідати усією командою у свою третину поля, "помаранчево-чорні" максимально звужували лінії оборони і поступово перебудовувалися на структуру 6-3-1. Цей варіант ведення гри взагалі робив гравців Реала безпорадними. Крім банальних кросів, які були неефективними, за великим рахунком, Мадрид не міг нічого пред'явити.

Трохи відійдемо від безпосередньої теми, щоб звернути увагу на важливу проблему у висвітленні матчу на телебаченні. Взагалі, це не моя справа повчати колег та експертів, але деякі речі просто не можна замовчувати. Все-таки мова йде не про якийсь ресурс із правом на свою сумнівну суб'єктивну думку, а про офіційного транслятора Ліги чемпіонів, УПЛ, матчів національної збірної України, який формує загальну думку у спільноти. Після матчу Реал – Шахтар на YouTube увімкнув прямий ефір каналів Футбол – "Buenas noches, Madrid. Студия после игры". У якості експертів були Олексій Бєлік та Сергій Морозов.

Після стандартної констатації фактів та озвучення моментів матчу, ведучий запитав у професіоналів – як їм перехід Шахтаря на схему 4-1-4-1? По-перше: Шахтар Каштру майже завжди грає саме за такої базової формації, про які пертурбації можна казати? Але найголовніше було попереду. Це безглузде запитання поставило "експертів" у ступор. Бєлік не мав що відповісти, а Морозов після паузи взагалі перепитав: "А хто той один між лініями?". Редактори вивели на екран показовий скріншот із трансляції матчу, але при цьому ведучий назвав Майкона "Маркусом Антоніо", а Морозов за мовчазної згоди Бєліка все ж таки довів ведучому, що Шахтар взагалі так не грав, ну хіба що хвилин десять.

Шановні "експерти", якщо ви дивитесь футбол і на чомусь не розумієтесь, не вводьте в оману людей. Якщо не бачите цього самі, то запитайте у самого Луїша Каштру, по якій схемі грає його команда. Коли він вам відповість, то, можливо, вам стане соромно і у майбутньому ви будете виходити в ефір підготовленими, ну хоча б футбол почнете дивитися уважніше. Про який рівень аналітики може йти мова, якщо навіть не бачиш схеми, навіть не знаєш, як насправді грає чемпіон країни? Всі можуть помилятись, але як можна довіряти людям аналітику, якщо вони навіть не знають елементарного. Це рівень ЗМІ, або неповага до аудиторії.

Відразу зауважу, щоб не було розмов про взаємовідносини між ЗМІ: я – вільний автор. Це особисто мої зауваження і редакція Футбол 24 не має до них ніякого відношення. Якщо комусь щось не подобається – усі питання особисто до мене. Ну, мабуть, все, можемо повернутися до гри.

Реал грав за схемою 4-3-3. Наступний матч у команди Зінедіна Зідана – з Барселоною. Очікувано, що головний тренер Мадрида задіяв ротацію. Замість Рамоса, який отримав невелике ушкодження, у парі з Вараном вийшов Мілітао. Капітана готують до Ель Класіко. Праворуч вийшов Менді. На лавці залишився Кроос. З перших хвилин "вісімками" грали Вальверде і Модріч. На позиції вінгерів у старті вийшли Асенсіо та Родріго. Замість Бензема на позиції центрфорварда черговий шанс отримав Йовіч.

Уже перші хвилини показали, що Реал перебуває не у найкращому стані. Господарі поля наче намагалися високо пресингувати, але та інтенсивність, з якою вони це робили, не створювала загрози "гірникам". Навпаки, Шахтар чудово розбивав усі кволі спроби тиску суперника і отримував за це достатню кількість фазового простору у другій третині поля.

Після першої швидкої атаки Шахтаря відбувся жахливий провал у центрі оборони Реала, коли Майкон своєчасно відправив Марлоса на побачення з головним конкурентом Луніна. Стало зрозуміло, що номінально послаблений Шахтар має достатньо потенціалу, щоб бути конкурентоздатним на фоні кризового Реала.

Були побоювання за другий тайм. Якщо стартовий склад формувався з достатньо досвідчених гравців, то у резерві перебували гравці молодіжної команди і підсилювати гру було практично ніким. Але стартовий склад витримав. Каштру наважився на заміни лише після 85-ї хвилини.

Поступово Шахтар діяв все впевненіше і згодом його перевага матеріалізувалася у три голи за дванадцять хвилин. Гості, на яких ніхто і ніщо не тиснуло, суворо покарали Реал за неповагу. Не секрет, що топ-клуби Європи часто недооцінюють команди зі сходу континенту, а тут ще й серйозні кадрові проблеми "гірників". Та хіба могли чемпіони Іспанії знати, що цей склад донецької команди, як мінімум, ні в чому не поступається оптимальному (на папері). Цей варіант Шахтаря має більш різноманітний техніко-тактичний арсенал. Звичайно, це не означає, що відсутні досвідчені гравці – не потрібні. Але, на мій погляд, Каштру повинен переглянути статус певних виконавців. Дехто з тих футболістів, що грали у Мадриді, однозначно вже зараз повинні помінятися ролями зі своїми більш досвідченими конкурентами.

Подивіться, чого останніми роками не вистачає Шахтарю на міжнародній арені. Перш за все, уміння виходити з-під високого пресингу. На стадіоні Альфредо Ді Стефано у цьому важливому аспекті "гірники" були на висоті. Каштру вчинив дуже обережно, він практично відмовився від білд-апу. Трубін, як правило, вводив м'яч у гру прямим ударом від воріт. Але, безпосередньо у грі, Шахтар чудово тримав м'яч під, можливо, і невеликим, але стабільним тиском і, як наслідок, створював собі умови для ефективних швидких атак.

На мій погляд, якісна різниця у цьому аспекті була можливою завдяки чудовій грі ногами у виконанні Трубіна. Бондар та Корнієнко теж додали якості у цьому плані. Майкон у ролі опорного – значно креативніший за Степаненка. Його недоліки в інших компонентах гри були замасковані колективними діями.

Ще один козир цього експериментального складу у значно якісніших взаємодіях при позиційній обороні. Шахтар не може похизуватися чудовою структурою високого пресингу. Команда має оперативно сідати у середній блок і дисципліновано тримати зони. Коли Марлос грав на фланзі, він не завжди встигав своєчасно сідати у лінію. Те ж саме стосується і Тайсона. Це великі майстри, але вони мають недоліки у колективних діях. Граючи інсайда, Марлосу простіше було переходити на оборонні функції. Соломон і Тете у ролі вінгерів – це найкращий варіант. Вони не менш небезпечні попереду, але значно ефективніші та дисциплінованіші у фазі гри без м'яча.

Якщо не враховувати автогол Варана, то Шахтар завдав по воротах Реала шість ударів. Чотири з них – на рахунку Тете, який взяв важливу участь в усіх голах.

Шахтар відкрив рахунок на 29-ій хвилині. До голу Тете призвели 22 точні передачі поспіль та сольний прохід Корнієнка до воріт по діагоналі. Це був принизливий удар по гравцях Реала, але їхня реакція була досить пасивною. Вінцем чудової позиційної атаки Шахтаря став слалом молодого фулбека. Віктор сміливо пішов на загострення, обіграв Мілітао та Варана, витягнув на себе Марсело, випередив його та віддав у вже вільну зону під удар Тете. Бразилець технічно поклав м'яч у дальній кут воріт Куртуа – 0:1.

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За 4 хвилини донеччани взагалі шокували Реал. Знову безпосередню участь у голі взяв Тете. Саме після удару нестримного бразильця м'яч у свої ворота зрізав чемпіон світу Варан. За 3 хвилини до перерви Тете разом із Соломоном створили і третій гол. Гравці Реала явно недопрацьовували у обороні, а їхні атакувальні дії були достатньо повільними.

По перерві команда Зідана додала, але не настільки, щоб врятувати матч. Так, Мадрид швидко відіграв два м'ячі, але загалом на те, щоб врятувати цю гру, Реал відверто не награв. Почерговий вихід Бензема, Крооса і Вінісіуса посилював гру, але Шахтар не здригнувся. Молодь продовжувала тримати рівень гри, і взагалі, у другому таймі Шахтар мав більше гольових моментів, ніж суперник. Виходи один на один із Куртуа нікуди не зникли. Реал забив два голи завдяки індивідуальній помилці Марлоса та просто неймовірному дальньому удару Модріча, який увігнав "золотого" м'яча у дев'ятку воріт Трубіна.

Ось що сказав головний тренер Шахтаря після матчу: "Перший тайм у матчі з Реалом – це найкращий відрізок Шахтаря у нинішньому сезоні. Ми мали моменти, як у першому, так і в другому таймі. Після перерви результат змусив нас трохи більше оборонятись. Це була хороша можливість, щоб ми виросли, як команда.

Молодий вік захисної ланки вплинув на пропущені голи. Я не виділяю окремо гравців, чи частини колективу, і вік футболістів для мене не є важливим. Ми сьогодні зіграли як сильна, амбіційна та хоробра команда.

У нас найсильніша група, команди дуже непрості. Важливо пам'ятати, що нічого не виграно, і нічого не втрачено".

Дуже хочеться вірити, що це не порожні слова і Каштру дійсно не буде ділити гравців за віком і статусом. Молодь вже не вперше доводить, що вона готова брати на себе відповідальність. Минулого року вона вже продемонструвала свій рівень у виїзному матчі з Манчестер Сіті, тепер знову довела спроможність у протистоянні з Реалом. Сподіваюся, що у Каштру вистачить сміливості на зміни у складі, і у Мадриді ми побачили не команду майбутнього, а нинішній Шахтар.

Трубін, Бондар, Корнієнко, Соломон, Тете, Маркос Антоніо та Майкон мають всі підстави розраховувати на більшу кількість ігрового часу. З цими гравцями головний тренер має більше опцій у грі. Невдалий старт у сезоні, на фоні розгромної поразки від Інтера у Лізі Європи 0:5, епідемія, карантин, проблеми зі складом та важкий календар могли негативно позначитися на перспективах тренерського штабу. Саме молодь здатна не тільки зміцнити позиції Каштру, але і вивести Шахтар на новий, більш якісний рівень.

Сергій Костенюк, спеціально для Футбол 24

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