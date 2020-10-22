"Наш виїзний матч 7-го туру з Ворсклою ми готові були грати в Полтаві, проте, як відомо, місто наразі перебуває в червоній епідеміологічній зоні, тому необхідно було розглядати інші варіанти.

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Щодо можливості проведення матчу в Олександрії: на жаль, ані в цьому місті, ані в сусідньому Кропивницькому немає готелів, де ми можемо розмістити команду відповідно до правил безпеки, пов’язаних із коронавірусом. Необхідно враховувати, що у нас зовсім нещодавно був спалах COVID-19, а також той факт, що ми розпочали змагальний цикл Ліги чемпіонів. Участь у ЛЧ покладає на клуб зобов’язання дотримуватись підвищених заходів безпеки.

Медичний протокол УЄФА, зокрема пункт 13, містить цілу низку обмежень і рекомендацій, яких ми зобов’язані суворо дотримуватись. Це стосується вимог наявності в готелі одномісних номерів, дистанціювання, відокремленої зони харчування й логістики пересування готелем.

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Нехтуючи нормами безпеки, ми наражаємо на небезпеку наших футболістів, працівників клубу, суддів, гравців та адміністрацію найближчих суперників: полтавської Ворскли й міланського Інтера. Тому для нас безпека та здоров’я гравців і працівників на сьогодні – головний пріоритет.

Узявши до уваги ситуацію, що склалася, проведення матчу в Києві, де з готелями немає проблем з точки зору санітарних норм, обов’язкових під час епідемії коронавірусу, вбачається оптимальним і виваженим рішення УПЛ. Це наш домашній матч, а виїзний ми проведемо, як і передбачалося, в Полтаві, якщо буде відповідний дозвіл. Гадаю, що й Ворсклі краще зіграти із Шахтарем на їхньому домашньому стадіоні за підтримки своїх уболівальників, ніж без глядачів в іншому місті", – наводить слова Черкасова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар – Ворскла відбудеться 24 жовтня на НТК ім. В. Баннікова, початок о 14:00.

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