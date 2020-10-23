Наставник Ворскли Юрій Максимов переміг коронавірус і вирушив зі своїми підопічними на зустріч з Шахтарем, повідомляє Футбол NEWS.

Шахтар – Ворскла: стали відомі деталі резонансного перенесення матчу

Кілька днів тому полтавський клуб підтвердив, що у головного тренера виявили коронавірус.

Нагадаємо, підопічні Максимова дуже впевнено розпочали нинішній сезон УПЛ, після 6-ти турів полтавці розташувались на другій сходинці, поступаючись Динамо лише за додатковими показниками. Поєдинок Шахтар – Ворскла відбудеться 24 жовтня, початок о 14:00.

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