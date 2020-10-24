"Якщо навколо колір червоний, значить все нормально – ти живий і здоровий", – пел когда-то Кузьма. В коронавирусную эпоху всё перевернулось: Полтаву перевели в красную карантинную зону, так что матч Ворсклы против Шахтера следовало перенести в другой город – "зелёно-белые" выбрали Александрию. Впрочем, у руководства "горняков" были свои планы, поэтому после небольшого скандала клубы договорились поменять местами домашние поединки. Теперь встреча состоится на НСК Олимпийский.

Шахтер – Ворскла: стали известны детали резонансного переноса матча

Коронавирус проник не только в логистику Ворсклы. На прошлой неделе СМИ взрывали инфопространство заявлениями о масштабной вспышке COVID-19 в команде – руководство то опровергало, то подтверждало и дополняло информацию. В конце концов, на матч против Олимпика из всех фамилий, которые назывались в прессе, не вышли только Ребенок, Пешич и Кане, а также Юрий Максимов. В день той встречи полтавчане официально сообщили про ещё два случая заболевания, но победить дончан это не помешало.

Юрий Максимов проводит прекрасный сезон. В его команде семейная атмосфера, а на поле царит железная дисциплина. Кроме того, Ворскла имеет очень качественный набор футболистов и нетипичную для УПЛ схему 3-4-2-1, более характерную для Италии. Как следствие, до сих пор "зелёно-белые" идут на втором месте в турнирной таблице, не зная поражений и пропустив всего четыре гола – это лучшая оборона чемпионата. Словом, Шахтеру сегодня будет очень трудно.

Максимов поможет Ворскле в поединке с Шахтером – недавно у тренера диагностировали COVID-19

Шахтер ужасно начал сезон, проиграв Динамо, расписав ничью с Десной и Зарей, а также едва не уступив Руху. "Горняки" пока отстают от первой позиции всего на два очка, но это стало возможным только благодаря осечкам лидеров. Ко всему этому добавились вспышка коронавируса, выкосившая всех лидеров, и тяжелый календарь. Казалось, что Луиша Каштру вот-вот уволят.

Впрочем, без лидеров "горняки" заиграли гораздо лучше. За 18 минут резервисты набросали четыре гола в ворота Львова, а в Мадриде они забили три гола за тайм – и не какому-то Хетафе, а Реалу! При этом худшим футболистом признали Марлоса. Впрочем, ещё в матче с Олимпиком было заметно, что дончане возвращают свой тонус и класс, а сейчас у них ещё и значительная часть основных футболистов вернулась к работе. Теперь Луиш Каштру может серьёзно задуматься над рывком до первого места.

Шахтер отказал Минаю в аренде Корниенко – игрок стал одним из героев исторической победы над Реалом

Кадровая ситуация

Из лагеря Ворсклы информации о травмированных не поступало, а фамилии инфицированных COVID-19 клуб не называет. Пока можно быть уверенным только в тех, кто вышел на матч с Олимпиком. Точно не сыграет только Якубу, который отбывает дисквалификацию.

У Шахтера к тренировкам вернулись все лидеры, однако Мораес, Фернандо и Кривцов работают индивидуально – их выход на поле находится под большим вопросом. Травмы залечивают Исмаили и Коноплянка, вместе с которыми в отдельной группе работают Коваленко и Вакула. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ворскла

Шахтер: Трубин – Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Дентиньо

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Васин, Челядин, Пуцлин, Татарков – Кулач, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла точно даст бой чемпиону. У полтавчан очень дисциплинированный и быстрый коллектив, способный терпеть и эффективно контратаковать, а также лучшая оборона УПЛ. Шахтер же до сих пор разбалансирован из-за COVID-19, хотя полтавчане при Юрие Максимове уже и били основу "горняков" – причем довольно уверенно.

Впрочем, тогда дончане могли себе позволить осечку, но сейчас они будут играть на победу. Тем более, что у "зелёно-белых" также ощутимые потери в составе. Что хуже всего для полтавчан, Шахтер сейчас набрал ход, разрывая на тряпки не только команды УПЛ, но и чемпионов Испании. Именно поэтому следует ставить на победу подопечных Луиша Каштру – непростую, но убедительную.

Оранжевая революция в Мадриде: молодёжь спасает штаб Каштру, судоку для Реала и горе-эксперты канала Футбол